Faas Strik, eigenaar van Strik Stoomketelverhuur uit 's-Gravenzande, werkte vele jaren aan de verwezenlijking van zijn ideaal, een volledig onder klasse varend klassiek gelijnd zeewaardig stoomschip. Het werd het door Lloyd's Register in Londen gecertificeerde stoomschip George Stephenson (23,90 x 6,50 meter, 200 ton).

Faas Strik bouwt monumentaal stoomschip

‘Crabtree stoommachine uit 1944 in perfecte staat'

Aan elk onderdeel hangt een stukje wereldgeschiedenis

‘1958 was een uniek jaar'

Stephenson in bedrijf als stoomafgifteschip

Stuurhuisbel komt uit Lusitania

Door Hans Heynen

‘Alleen in Londen heeft Lloyd's nog inspecteurs met kennis van stoominstallaties', zegt Strik, die in 1956 een handel in gebruikte scheepsketels begon. ‘Later verhandelde ik ook complete sloopschepen vanwege de ketels. Die schepen verkocht ik dan door in België, waar schroot meer opbracht.'

In die tijd begint Strik ook historische attributen uit sloopschepen te verzamelen, zoals bronzen ramen, luiken, stuurwielen, deuren, radiatoren, lampen en vloeren. ‘Op een gegeven moment had ik in ‘s-Gravenzande 450 ton liggen.'

Zijn bedrijf breidde hij intussen uit met een verhuurtak voor stoomketels. Daarvoor bouwde hij Schotse ketels om en hij had alle reparatiewerven als klant. ‘Alleen Wilton Fijenoord huurde er destijds al acht voor schepen die tijdelijk stoom nodig hadden.'

Klassieke lijnen

Zijn kennis van stoom en de verzameling scheepsattributen leidden uiteindelijk tot de nieuwbouw van een klassiek gelijnd en volledig met gerecyclede onderdelen afgebouwd stoomschip. Strik wilde eerst een schip restaureren, maar wat beschikbaar kwam verkeerde in te slechte staat. ‘Bovendien waren ze gebouwd voor mensen van maximaal 1,68 meter. Daarom besloot ik in 1987 met drie Engelse vrienden een nieuw stoomschip te ontwerpen en een casco te bouwen in de stijl van 1958, een uniek jaar. Toen bouwden ze prachtige auto's en schepen en braken nieuwe technieken door, zoals de overgang van stoom naar diesel en van klinken naar lassen. De in aanbouw zijnde SS Rotterdam werd dat jaar nog maar voor 10% geklonken. De atoomonderzeeër Nautilus voer onder het ijs van de Noordpool door en de dames gingen roken, autorijden en pantalons dragen.'

Dubbele machinekamer

Strik wilde dat het schip zowel op stoom als op diesel kon varen. Het mocht echter niet langer worden dan 24 meter. ‘Binnen die lengte konden we voor het schip een 60 mijl-classificering krijgen en mochten we nog zonder gediplomeerde kapitein en machinist varen.'

Het ruimteprobleem dat dit opleverde werd opgelost door twee machinekamers boven elkaar te bouwen, de bovenste voor de stoom-, de onderste voor dieselinstallaties. Een speciale koppeling met clutch op de schroefas in de onderste machinekamer maakt schakelen tussen stoom- en dieselaandrijving mogelijk.

Crabtree

In de bovenste machinekamer staat een compound Crabtree stoommachine, geflankeerd door een eencilinder stoomgenerator. In de dieselmachinekamer eronder staat een Gardner 8L3B dieselmotor uit 1976 met bijpassende Gardner dieselgenerator.

‘Op stoom halen we 8,5 mijl met 180 pk bij 120 toeren, één op één op de schroef. De Gardner diesel levert 200 pk bij 900/1000 toeren, met 139 toeren op de schroef is dat goed voor een snelheid van 10,5 mijl.'

De Crabtree noemt Strikt een juweel. ‘Hij is 1944 in Great Yarmouth gebouwd volgens een verbeterd ontwerp uit 1942. Alles werkt tot in de finesses. Zelfs het vacuüm in de condensor is perfect. We controleren dat met een meter uit 1880-1890. Die is door Zwitserse experts gecontroleerd. Ze begrepen niet hoe men in die tijd al zulke nauwkeurige meetapparatuur kon maken.'

Dubbelwerkend

De geïsoleerde Schotse stoomketel is nieuw, maar uitgerust met een oliebrander uit 1958. Hij is volledig bekleed met iroko houtwerk uit het in 1958 gebouwde passagiersschip Windsor Castle, dat door stoomturbines werd aangedreven.

De ketel levert hete en droge stoom voor de twee dubbelwerkende zuigers van de stoommachine. Via de eerste (hogedruk) cilinder stroomt de stoom, met een lagere temperatuur en druk, naar de tweede cilinder. ‘Die heeft een grotere diameter om het drukverlies te compenseren.'

De omkeerbeweging van de schaar van Stephenson, naar wie het schip is vernoemd, maakt het mogelijk de draairichting te veranderen. ‘De Crabtree komt uit een oud coastertje', zegt Strik. ‘Van twee exemplaren heb ik er één gemaakt. Omdat de nieuwe ketel meer druk levert (14 bar) is het vermogen toegenomen.'

De DC stoomgenerator van 110 volt bij 500 toeren en heeft een vermogen van 15 kVA. ‘Hij is in 1953 voor de Royal Navy gebouwd en zat nog nieuw in de kist. We hebben hem gedemonteerd en voorzien van nieuwe pakkingen. De gelijkstroom zetten we om in wisselstroom, maar we kijken ook of we apparatuur kunnen vinden die op gelijkstroom draait.'

Klassieke diesels

De achtcilinder Gardner in de onderste machinekamer oogt nieuw met de glimmende Gardner brandstofpomp. ‘In een oude veerboot van Mac Brayne stonden er twee. Die heb ik gekocht zodat ik meteen voor 50 jaar onderdelen heb. De bijpassende generator is in 1983 gebouwd en was de laatste die de fabriek verliet.'

De door AMW ontworpen schroef is gegoten uit het brons van de schroef van het gesloopte Franse vliegdekschip Clemenceau. ‘Een vrij hangend flaproer van Becker, zonder schroefraam, maakte het mogelijk het achterschip te optimaliseren op de aanstroming naar de schroef, zodat we maar 1 pk per ton waterverplaatsing nodig hebben', aldus Strik.

Levende geschiedenis

In de machinekamers zijn steunen van de oude Maasbruggen verwerkt, waarop de inslagen van kogels die er tijdens de meidagen van 1940 op werden afgevuurd nog zichtbaar zijn. Zo hangt aan elk gerecycled onderdeel wel een stukje geschiedenis. De onderdelen moesten allemaal passend worden gemaakt of gerestaureerd. Dat verklaart de lange afbouwtijd. De bouw van het casco door de Gebr. Buijs in Krimpen a/d IJssel vergde negen maanden, de afbouw en inrichting 10 jaar. Tijdens de afbouw stond het schip in de hal van Hollandia Kloos van de familie Lubbers. ‘Zij hebben ons daarmee geweldig geholpen', aldus Strik.

Het schip weegt netto 168 ton en bruto 200 ton. ‘Er zit 28 ton hout uit sloopschepen en maritieme gebouwen in en 8,5 ton aan collectors-items en alles functioneert. Ook de olielampen in de salon die 400 jaar geleden al zijn ontworpen.'

Andere objecten zijn 120, 100 of 70 jaar oud, zoals de grote bronzen ramen in de salon uit een in 1949 gebouwde Britse veerboot of het gebrandschilderde Scandinavische glas-in-lood in het bovenluik.

De vloeren zijn van hout uit de dansvloer van een passagiersschip uit 1890. Hout van de lambriseringen en plafonds komt uit 550 oude deuren van het Franse ministerie van Defensie te Parijs.

Warme cognac

Zelfs achter de fraai gedecoreerde radiator in de salon zit een verhaal. ‘Hij komt uit een groot Frans vissersschip uit de jaren ‘20 en bevat een kastje met acht cognacglazen. Ze voeren destijds naar de Noordelijke IJszee en als de eerste vis was gevangen bood de kapitein de officieren een warm glas cognac aan', vertelt Strik. ‘Het paneel boven de radiator komt uit de deur van het kantoor van Georges Clemenceau, premier van Frankrijk tijdens de Eerste Wereldoorlog. Er is om historische redenen een kruisbeeld op bevestigd. Wie vroeger scheepseigenaar was en katholiek of orthodox, had een kruisbeeld aan boord. Het rozenkransachtige armbandje met medaille dat eromheen hangt is ooit gezegend door de bisschop. Vissers geloofden destijds dat dit geluk bracht.'

Lusitania

Het stuurhuis ademt de sfeer uit van het begin van de 20ste eeuw met het grote houten stuurwiel, de bronzen telegraaf om commando's te geven aan de machinekamer en de roodkoperen radiatoren. Net als de klok, de barometer, de roerstandaanwijzer en de clinometer komen die uit vooroorlogse schepen. De stuurhuisbel komt zelfs uit de in 1915 door de Duitse U20 getorpedeerde Lusitania, waarbij 1198 mensen verdronken. Aan de wand hangt ook een lepeltje uit dit schip. De windsnelheid- en richtingmeter stond ooit in het vliegdekschip Karel Doorman. De bank en de deuren komen uit het in Frankrijk gebouwde passagiersschip Norway.

In elke passagiershut is een klok uit een Liberty-schip gemonteerd en een barometer uit een Victory-schip. De hutdeuren komen uit de Norway. De spiegels komen uit de Windsor Castle en hangen boven 150 jaar oude door Thomas Crapper uit Birmingham gemaakte wasbakjes. Crapper leverde ook het sanitair met klassieke wc-potten en in originele oude mallen gegoten gietijzeren spoelbakken.

Stoomafgifte

De George Stephenson is geclassificeerd als stoomafgiftevaartuig. ‘We leveren aan bedrijven die tijdelijk stoom nodig hebben, bijvoorbeeld voor opwarming van stookolie of plantaardige vetten. Met onze nieuwe Schotse ketel kunnen we stilliggend volautomatisch stoom leveren.'

Het vijf jaar geleden in Londen gedoopte schip is ook geschikt als onderzoeksvaartuig, sleper en charterschip. ‘De eerste chartervaart maakten we met Gerard Deen die het schip een warm hart toedraagt.'

Dat geldt ook voor de Kennissenclub, waarin dochter Rosalinda Strik actief is. De afgelopen twee jaar werd het schip ook ingezet tijdens de intocht van Sinterklaas in Hoek van Holland. ‘Men ziet ons dan vanaf de Noordzee binnenvaren, dat is spectaculair. De Stephenson ligt daar dan tot 6 december als Pakjesboot en wordt door honderden kinderen en ouders bezocht. Dat doe ik met veel plezier, daar geniet ik van.'