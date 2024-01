Als het werkt: valsluis/kantelsluis (deel 2)

Dan werkt het zo

De valsluis in Gent is vorige week behandeld. Vandaag is een Nederlands ontwerp aan de beurt dat ongeveer hetzelfde doel heeft, maar geheel anders van opzet is. Om met het doel te beginnen: diverse bruggen zijn zo laag, dat er nauwelijks een schip onderdoor kan. Andere bruggen kunnen open, maar elke opening vertraagt het spoor- en wegverkeer. De oplossing voor beide problemen is niet de bruggen hoger te maken, maar het vaarwater te verlagen.