Als het werkt: Stiftlassen

GATEN BOREN

Weinig schippers zullen staan te trappelen om gaten in hun schip te boren, zelfs als die ver boven de waterlijn bevinden. Toch is dat soms een voor de hand liggende bezigheid, bijvoorbeeld om een vlaggenmast, een schijnwerper of een reddingsboeihouder vast te zetten. Als niet bekend is wat zich achter een schot bevindt, wordt het nog vervelender om met boutjes en moertjes te werken. En bovendien moet er voldoende ruimte zijn voor een steeksleutel.