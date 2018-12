Schuttevaer Premium Nieuw werkschip MPV-30 van Rijkswaterstaat voldoet niet (video) Facebook

DEN HAAG 5 december 2018, 21:39

De nieuwe multi-purpose vessels (MPV-30) die Rijkswaterstaat heeft laten bouwen, en waarvan de derde als Scheldestroom op 2 november bij Bijlsma in Wartena te water is gelaten, voldoen niet aan de eisen die zijn gesteld in de aanbesteding. Dat schrijft minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) in een brief aan de Tweede Kamer.