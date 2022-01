Schottel Industries viert in stilte 100-jarig bestaan Facebook

SPAY 08 januari 2022, 12:00

Van een sloepje voor de bakker, via een te ambitieus tractor-project tot een toonaangevend bedrijf in de wereld van roerpropellers en azimuth aandrijf- en manoeuvreersystemen. Van een schuurtje tot 40.000 vierkante meter productieruimte in Duitsland en 850 medewerkers wereldwijd. Ziehier de geschiedenis van 100 jaar Schottel Industries.

1 / 1 De tewaterlating van een passagiersschip rond 1930 vanuit de achtertuin van Josef Becker. (Foto Schottel) De tewaterlating van een passagiersschip rond 1930 vanuit de achtertuin van Josef Becker. (Foto Schottel)

(Willem de Niet)