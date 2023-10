Prijsuitreiking Schuttevaer Motorenquiz: de hypnotiserende werking van een viercilinder

Schuttevaer SHVP Wisseltrofee

De winnaar van de 20e editie van de Schuttevaer Motorenquiz, sleepbootondernemer Ramiro da Silva, heeft zaterdag 21 oktober de felbegeerde Schuttevaer SHVP Wisseltrofee in handen gekregen. Dat gebeurde in het motorenmuseum van de Stichting Historische Verbrandingsmotoren Papendrecht. De prijsuitreiking was bijzaak op de draaidag in het museum. Waar geen schilderijen, maar draaiende motoren de pronkstukken zijn.