Zware Kees: onheilspellende boodschap

Column

Dat was even schrikken, die foto. Bij een bijzonder interessant artikel werd een wel heel bijzondere foto geplaatst van een aanvaring in Dordrecht. Direct zag ik dat er niet veel van klopte. En inderdaad, in het bijschrift stond vermeld dat deze situatie ‘voor de kenner een hoogst onwaarschijnlijke, zo niet onmogelijke situatie betrof’.