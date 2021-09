Schuttevaer Premium Overal waar u vaart: Geldkraan dicht Facebook

Twitter

Email ZWIJNDRECHT 16 september 2021, 10:00

Het ligplaatsenprobleem is landelijk, maar ook zeker in het Zeeuwse zeer actueel. In de binnenhavens van Vlissingen zijn al diverse plekken komen te vervallen. Het afgelopen jaar hebben we hier flink de aandacht voor gevraagd binnen de verschillende organisaties. En dat heeft gewerkt, vanuit de provincie wordt een onderzoek gestart naar ligplaatsen voor de binnenvaart…