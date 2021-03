Schuttevaer Premium Column BLN-Schuttevaer: En toen was er weer ijs Facebook

Twitter

Email ZWIJNDRECHT 18 maart 2021, 10:00

Net toen veel mensen dachten ‘het wordt hem niet meer’, kregen we in februari toch nog een vorstperiode en flink wat ijs. Uiteindelijk kon er toch een weekend op grotere wateren worden geschaatst. Voor alle secundaire en tertiaire vaarwegen in Fryslân en Groningen werd een vaarverbod ingesteld.