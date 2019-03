Schuttevaer Premium Gevaar overstromingen Maas in Limburg lijkt geweken Facebook

ROERMOND 17 maart 2019, 13:42

Het gevaar voor overstromingen in Limburg lijkt geweken. Volgens Rijkswaterstaat (RWS) overstromen alleen nog uiterwaarden en laag gelegen gebieden rond Roermond door het hoge water. Wel is er zondag in Limburg nog sprake van verhoogde waakzaamheid.