PAPENDRECHT 15 maart 2019, 20:19

In de tweede helft van dit jaar gaat Boskalis de vaarweg naar Port Adelaide in Australië verbreden. Gelijktijdig zal ook de zwaaikom in deze haven worden vergroot. Met de opdracht is een totaalbedrag van circa 40 miljoen euro gemoeid.