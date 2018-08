Even over de redenen van Rijkswaterstaat:

1) het bedienend personeel is op vakantie => is gewoon planning. Ik neem aan dat vakantie op tijd moet worden aangevraagd.

2) het bedienend personeel is ziek => houd je van te voren rekening mee. Ook gewoon planning dus. Was deze ziekte een uitzonderlijke situatie waar RWS niet op tijd op kon anticiperen?

3) het bedienend personeel is elders ingezet in verband met de droogte => ook planning.

Aan RWS bij deze het verzoek om hierover (deze 3 punten) gedetailleerde uitleg te geven.

De eerste 2 redenen vind ik hierbij overigens weerlegd (en ook zeer gemakkelijk) maar ook hierover graag nadere info. Ik denk dat de mensen die deze krant lezen recht hebben op een uitleg die door schippers echt wordt begrepen (gewoon eerlijk zijn).

En ik ben vooral benieuwd naar de uitleg van RWS over de derde reden. Ik lees de reactie van RWS graag terug via Schuttevaer.