REIMS 30 mei 2018, 21:01

Na een stremming van bijna vier weken is het canal de l'Aisne à la Marne maandag 28 mei weer open gegaan voor de doorgaande scheepvaart.

Begin mei dreigde de kanaaldijk ter hoogte van Sept-Saulx het te begeven, waardoor een nabijgelegen pretpark en een aantal huizen zou kunnen onderlopen. Al sinds vorig jaar zomer was bekend dat er hier in het scheidingspand een lek zat.

In april trachtte vaarwegbeheerder VNF dat met zandzakken af te dichten, maar de schade bleek echter ernstiger dan gedacht, als gevolg van uitspoeling door een gat in de betonnen kanaalbodem. Dat gat zou volgens VNF ontstaan zijn bij baggerwerkzaamheden. Tijdens de werkzaamheden was de zuidzijde van het kanaal helemaal gesloten en gold tussen Berry-au-Bac en Sillery een dieptebeperking. (AvO)