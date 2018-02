Schuttevaer Premium Voorlopig geen drijvend megaterras in Leiden Facebook

DEN HAAG 1 februari 2018, 09:10

De aanleg van een drijvend megaterras bij de splitsing van de Rijn in de Oude en de Nieuwe Rijn in het centrum van Leiden is voorlopig van de baan. De Raad van State vernietigde woensdag 30 januari in hoger beroep de omgevingsvergunning voor het gevaarte van ruim 500 vierkante meter.