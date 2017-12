Schuttevaer Premium Meer over water voor hetzelfde geld Facebook

DEN HAAG 1 december 2017, 13:00

Minister Cora van Nieuwenhuizen lijkt in haar eerste begrotingsdebat van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) positief over een transitie van vrachtvervoer van de weg naar het water. Maar extra geld voor de binnenvaart blijft uit, bleek dinsdag en woensdag in de Tweede Kamer.