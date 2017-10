Test IVS Next: reisgegevens melden bij Lobith Facebook

Schippers die via de grens bij Lobith Nederland binnenvaren of Nederland verlaten, kunnen de komende tijd actief benaderd worden door de Verkeerspost Nijmegen voor hun reis- en ladinggegevens. Rijkswaterstaat gebruikt deze gegevens voor het testen van een nieuw scheepvaartvolgsysteem (IVS Next).

1 / 1 Verkeerspost Nijmegen vraagt ontbrekende reis- en ladinggegevens bij passage van Lobith. (Foto Rijkswaterstaat) Verkeerspost Nijmegen vraagt ontbrekende reis- en ladinggegevens bij passage van Lobith. (Foto Rijkswaterstaat)

Schippers zijn al verplicht zich te melden als zij Nederland binnenvaren of verlaten. Dit volgt uit het verkeersbesluit statistische gegevens, ten behoeve van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en uit de meldplicht voor bepaalde categorieën schepen. Veel schippers doen dat uit zichzelf al, bijvoorbeeld via het elektronische systeem BICS of door de verkeerspost Nijmegen via VHF 19 (roepnaam CBS Lobith) op te roepen om hun gegevens te laten invoeren.

Koppeling AIS met IVS Next

In IVS Next, de opvolger van IVS90, die AIS-gegevens koppelt aan reis- en ladinggegevens, is sneller zichtbaar welke schepen zich nog niet hebben gemeld en welke gegevens eventueel ontbreken. Rijkswaterstaat gaat de komende tijd vanuit Verkeerspost Nijmegen actief schippers benaderen om de ontbrekende gegevens op te vragen. Omdat Rijkswaterstaat verplicht is de geregistreerde reis- en ladinggegevens door te geven aan het CBS in Heerlen hoeven schippers hun reizenoverzicht (voorheen de maandstaat) daar niet meer apart te melden.

Corridorgerichte bediening

Met IVS Next heeft Rijkswaterstaat in één oogopslag alle benodigde informatie voorhanden om een efficiënte verkeersbegeleiding te verzorgen. Verbetering van de registratie draagt bij aan een vlottere doorstroming en meer veiligheid op het water.

IVS Next is onderdeel van de ontwikkeling naar corridorgerichte bediening en begeleiding. Met vroegtijdig inzicht in de reisbestemmingen van de verschillende schepen kan Rijkswaterstaat op termijn de bediening van sluizen en bruggen over een hele corridor efficiënt plannen. Dat draagt bij aan een vlotte doorstroming. De geregistreerde informatie is ook van groot belang bij incidenten. Zo is sneller bekend naar hoeveel personen eventueel gezocht moet worden of welke gevaren er voor de omgeving kunnen optreden in geval van een calamiteit. (DvdM)