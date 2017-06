Schuttevaer Premium Havenman Terneuzen bijna te laat voor Havendagen Facebook

Waar was de Havenman? Frank de Meijer van het Finse staalbedrijf Outokumpu werd vrijdag tijdens het Havencongres Zeeland gekozen tot Havenman 2017, maar was blijkbaar niet op hoogte van het protocol: het hijsen van de vlag bij de start van de Terneuzense Havendagen. Een traditie, die al 24 jaar in stand wordt gehouden.