27 juni 2017

De derde kolk in de Prinses Beatrixsluis is dinsdag 27 juni geopend met modelbouwboten. Nu in het klein in Madurodam, in 2019 pas in het echt bij Nieuwegein. De Nieuwegeinse schooljeugd kreeg deze week een fiets brug over de echte kolk in aanbouw.

Anné Middendorp, voorzitter van de afdeling Utrecht van Koninklijke BLN-Schuttevaer, opende de miniatuurversie van de derde kolk samen met Michèle Blom, de nieuwe directeur-generaal van Rijkswaterstaat, en met de loco-burgemeester van Nieuwegein. Middendorp overhandigde beiden een boek namens Vereniging ‘De Binnenvaart'.

Fietsbrug

Basisschoolkinderen hebben maandag 26 juni de nieuwe verlengde brug over de (echte) derde kolk van de Prinses Beatrixsluis in Nieuwegein in gebruik genomen. Er lag al wel een tijdelijke fietsbrug over de sluis, maar die lag in de weg in verband met de bouw van de derde kolk.

De oude brug werd daarom met spoed verlengd om ook de toekomstige derde kolk te kunnen overspannen. De brug verbindt Nieuwegein met Tull en 't Waal en kan nu alleen nog gebruikt worden door fietsers en voetgangers. Pas als de toeleidende wegen klaar zijn kan het gemotoriseerde verkeer ook via de brug rijden.

In 2019 worden de nieuwe sluiskolk, het verbrede Lekkanaal en extra ligplaatsen in gebruik genomen. Opdrachtgever is Rijkswaterstaat, uitvoerder is bouwcombinatie Sas van Vreeswijk. (MdV/DvdM)