Schiedam 22 februari 2017, 15:00

Er heerst nog steeds veel onzekerheid over de toekomst van de ingeleende brugwachters in Noord-Holland. De huidige 24 medewerkers, nu in dienst bij ODV Maritiem, moeten voor 1 april solliciteren naar een functie met veel slechtere arbeidsvoorwaarden, anders zijn ze hun baan kwijt. Beveiligingsbedrijf Trigion - die de brugwachters gaat leveren - lijkt nu noodgedwongen toch wat water bij de wijn te doen.