De scheepvaart op de Westerschelde is gewaarschuwd. Door een onderbezetting van de verkeerspost Terneuzen kunnen de schepen op de Westerschelde, maar ook op het kanaal Gent-Terneuzen niet optimaal worden begeleid.

Rijkswaterstaat heeft de scheepvaart bij Terneuzen gewaarschuwd voor 'niet optimale' begeleiding door onderbezetting op de verkeerspost Terneuzen.

Volgens Rijkswaterstaat komt de veiligheid echter niet in gevaar. Niettemin is er een tekort aan verkeersleiders. Er wordt weliswaar personeel ingehuurd om deels het tekort te compenseren, maar dat is geen garantie voor een honderd procent bezetting.

Actievere rol

De Terneuzense binnenvaartschippers hebben daar geen boodschap aan. Zij uitten eerder hun zorgen al tijdens de jaarvergadering van Koninklijke Schuttevaer. De schippers vinden dat de verkeersposten een actievere rol kunnen spelen in de veiligheid, door de zeevaart af te laten stoppen bij het passeren van de havens van Hansweert en Terneuzen, waarmee gevaarlijke situaties (hinderlijke golfslag) bij het in- en uitvaren van de sluizen worden voorkomen.

‘De verkeersposten moeten ingrijpen bij gevaarlijk vaargedrag', stelden ze toen. Rijkswaterstaat meent dat de volle verantwoording hiervoor bij de loods ligt. De verkeersleider zou hooguit bij excessen advies kunnen geven. Volgens Loodswezen Scheldemonden heeft RWS een tekort aan nautische expertise.

Economische schade

Ook Zeeland Seaports en Havenbedrijf Gent spraken hun bezorgdheid uit over de problemen rond de verkeerspost, waardoor het scheepvaartverkeer forse vertraging kan oplopen. Wat weer economische schade oplevert. Het tekort aan verkeersleiders speelt al langer. De Vlaams-Nederlandse Permanente Commissie repte vorig jaar over een onderbezetting van de verkeersposten in beide landen.

De post in Terneuzen beschikt nu over twintig verkeersleiders. Momenteel volgen er acht een opleiding van een jaar. Deze week trad een nieuwe verkeersleider in dienst. Overigens is het aantal incidenten op de Westerschelde de laatste jaren flink afgenomen. (AD)