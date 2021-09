Schuttevaer Premium Column BLN-Schuttevaer: De schildpad en de muis… Facebook

Twitter

Email ROTTERDAM 01 september 2021, 12:00

De zomerperiode is vaak komkommertijd. Echt spannende, vaak politieke, zaken zijn er dan even niet. De landelijke pers probeert dan nog weleens aandacht te schenken aan minder belangrijke zaken. Zo was er afgelopen week het nieuws dat veel bruggen van Rijkswaterstaat dringend groot onderhoud nodig hebben.