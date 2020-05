Meeste bruggen en sluizen weer open voor pleziervaart Facebook

Arnhem 21 mei 2020, 12:18

De meeste bruggen en sluizen in Nederland worden vanaf Hemelvaartsdag weer op zomerregime bediend. Dat betekent dat de recreatievaart er weer gebruik van kan maken. Rijkswaterstaat waarschuwt om ook op het water drukte te vermijden en 1,5 meter afstand te houden.

Bijna alle waterbeheerders en provincies besloten eind maart om de start van het vaarseizoen op 1 april uit te stellen wegens de maatregelen tegen verspreiding van het coronavirus. Daardoor konden alleen de beroepsvaart en hulpdiensten op afroep om bediening van een brug of sluis vragen. De vaarwegen werden niet afgesloten om de beroepsvaart niet te hinderen. Mede om die reden stelde Rijkswaterstaat het zomerregime niet uit.

Files voorkomen

Brancheorganisatie HISWA-RECRON is blij dat vanaf donderdag bijna overal op het water weer hetzelfde regime geldt. ‘Als het overal anders is, leidt dat tot opstoppingen van plezierboten die niet verder kunnen. Files op het water moeten we juist voorkomen vanwege besmettingsgevaar.’

In sluizen van Rijkswaterstaat gelden coronamaatregelen, aldus de dienst woensdag. Dat betekent dat schippers afstand van elkaar moeten houden en niet langszij mogen aanleggen. Kolken zullen daardoor eerder vol zijn, wat voor langere wachttijden kan zorgen.

Rijkswaterstaat en HISWA-RECRON raden pleziervaarders aan om voor vertrek actuele watergegevens te raadplegen op vaarweginformatie.nl of waterrecreatienederland.nl.

Stewards op de sluis

Al jaren zet Rijkswaterstaat stewards op een aantal sluizen tijdens de drukke zomerperiode. Zij helpen de watersporters bij het kiezen van de plaats in de sluiskolk en bij het afmeren. De stewards staan naar verwachting vanaf 1 juli weer als vanouds bij een aantal sluizen om een oogje in het zeil te houden en te helpen waar nodig. Op de website van Rijkswaterstaat staat een overzicht van deze sluizen. (ANP)