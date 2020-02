Schuttevaer Premium Amsterdam veilt grachtenboten Facebook

Maandag 3 februari veilt nautisch veilinghuis Bootveiling 34 grachtenboten voor de Gemeente Amsterdam. ‘De boten verkeren in verschillende staat waarbij een bezichtiging vooraf aan te raden is’, meldt Bootveiling over de zogenaamde ‘budgetboten’ of ‘wees-boten’.