Steigerbouwer Noordersluis krijgt taakstraf na dodelijk ongeval

AMSTERDAM 13 november 2019, 23:02

De rechtbank in Amsterdam heeft de voorman van een steigerbouwbedrijf een taakstraf van 240 uur opgelegd na een dodelijk ongeval tijdens werkzaamheden in de Noordersluis in IJmuiden.