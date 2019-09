Schuttevaer Premium Maritieme gevolgen van stikstofuitspraak Facebook

Email DEN HAAG 24 september 2019, 22:28

De uitspraak van de Raad van State over het Programma Aanpak Stikstof (PAS) heeft ook gevolgen voor maritieme projecten. Welke dat exact zijn, is nog niet bekend, maar de rijksoverheid noemt in een recent overzicht al wel een aantal concrete projecten voor de binnenvaart die door de uitspraak mogelijk gevolgen ondervinden.