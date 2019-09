Schuttevaer Premium Ook de Vios ontkomt (nog) niet aan walstroomplicht Facebook

DEN HAAG 12 september 2019, 07:55

Het feit dat kabels in het gangboord gevaar kunnen opleveren voor de bemanning betekent niet dat een schipper mag afzien van het aansluiten van walstroom waar dat verplicht is. Dat is kort samengevat de mening van de advocaat-generaal bij de Hoge Raad in Den Haag.