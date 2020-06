Schuttevaer Premium Zware Kees: Been Facebook

Madagascar 05 juni 2020, 14:22

‘Daar zie ik geen been in, stuur. Op die pier ligt een rol prikkeldraad. Daar kom je niet overheen!’ We staan op bakboords brugvleugel, stuurman Bronislav en ik, en turen door verrekijkers naar het nabijgelegen strand. Dat wordt afgescheiden van het haventerrein door een hek en een rol scheermesprikkeldraad, alsof men elk ogenblik een invasie vanuit zee verwacht.