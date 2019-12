Schuttevaer Premium Zware Kees: Kolonisten Facebook

Cabedelo 14 december 2019, 11:39

Om even de stofwolken tijdens het lossen van graan te ontlopen, besluiten de stuurman en ik een ommetje te maken. Het is tenslotte zaterdagmiddag, het kwik is opdringerig gestegen naar 30 graden en de locatie is Cabedelo. Allemaal goede argumenten, denk ik tevreden terwijl ik op de kade onder een lawaaiige transportband door duik.