Marineduikers vinden vermiste vissers UK-165

DEN HELDER [update] 01 december 2019, 21:58

Duikers van de marine hebben zondagmorgen 1 december twee lichamen gevonden in de stuurhut van de donderdag gezonken garnalenkotter UK-165 Lummetje. De lichamen zijn geborgen, meldde de Landelijke Eenheid. Door identificatie werd later op de middag bevestigd dat het gaat om de vermiste opvarenden, Jochem Foppen (41) ven Hendrik Jan de Vries (27), beiden van Urk.

1 / 1 Het Urker vissersmonument aan de rand van het IJsselmeer, met de namen van alle bemanningsleden die niet van zee terugkeerden. (Foto ANP / Vincent Jannink) Het Urker vissersmonument aan de rand van het IJsselmeer, met de namen van alle bemanningsleden die niet van zee terugkeerden. (Foto ANP / Vincent Jannink)

Met de vondst van de twee lichamen is een einde gekomen aan de ‘knagende onzekerheid’ voor de families, zei waarnemend burgemeester Ineke Bakker van Urk zondag. Afgelopen donderdag zei ze dat de gebeurtenis een drama is voor de hechte gemeenschap in Urk.

‘Namens het gemeentebestuur zal ik de condoleances overbrengen aan de families. Ik hoop dat de lichamen zo snel mogelijk aan de families vrijgegeven kunnen worden. De families kunnen nu afscheid nemen van hun geliefden en Urk kan daarin meeleven. Juist op dit soort momenten is de onderlinge verbondenheid op Urk groot’, zegt Bakker.

Reactie minister Schouten op vondst Urker vissers. pic.twitter.com/q3oC0vEiKc — Ministerie van Landbouw, Natuur & Voedselkwaliteit (@minlnv) December 1, 2019

De vlag bij het gemeentehuis zal vanaf maandagochtend als teken van collectieve rouw halfstok hangen. Ook andere instanties wordt gevraagd dit te doen. Bakker heeft ook een woord van dank aan iedereen die de afgelopen dagen heeft geholpen bij de zoekactie en de berging. ‘Er is met grote inzet en een hartverwarmende betrokkenheid gewerkt’, aldus de burgemeester.

Duikers naar binnen

De UK-165 Lummetje zonk donderdagochtend vroeg. Het wrak ligt ten westen van de zuidpunt van Texel op een diepte van ongeveer 12 tot 14 meter. Het vaartuig werd donderdag al gelokaliseerd op de zeebodem, maar er kon niet worden gedoken vanwege onstuimig weer. Zaterdag konden marineduikers voor het eerst naar het schip duiken, zondag konden ze er voor het eerst ook naar binnen.

https://t.co/cgEhGCV6iS. Makkum (@kon_marine) & Zeearend (Kustwacht) zijn bij het plaats incident. Duikers zullen gezonken viskotter UK165 'Lummetje' onderzoeken of de twee opvarenden zich aan boord bevinden. #Kustwacht ondersteunt waar nodig. @PolitieLE https://t.co/i5t8Qjzc6C pic.twitter.com/nRfpTuAAbJ — Kustwacht Nederland (@Kustwacht_nl) November 30, 2019

Het lokale nieuwsmedium Urkerland meldde zondag aan het begin van de middag: ‘De families van de omgekomen Jochem Foppen (41) en Hendrik Jan de Vries (27) zijn vanmorgen door burgemeester Ineke Bakker van Urk geïnformeerd over het vinden van de beide vissers door de marine. Er is dankbaarheid dat de zoekactie ertoe geleid heeft dat beide lichamen aan boord van de gezonken UK 165 gevonden en nu ook geborgen zijn, naast het grote verdriet dat beide families getroffen heeft.’

De UK-165 Lummetje zal worden geborgen, liet een woordvoerder van Rijkswaterstaat Zee en Delta weten. Rijkswaterstaat zal toezien op deze operatie, maar de werkzaamheden worden uitbesteed aan een gespecialiseerd bergingsbedrijf. De berging wordt in de loop van komende week voorbereid. (ANP / DvdM)

Voor hen die zijn in nood op zee.

Even luisteren… 🔊Geluid aan Prachtig gespeeld door André Nieuwkoop@TheNavyMen1990 voor Jochem (47 jr.)

en Hendrik-Jan (27 jr.) die sinds donderdag vermist zijn #UK165 #Lummetje https://t.co/0owt7Uzvrw — KustnieuwsNL (@KustnieuwsNL) November 29, 2019