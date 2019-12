Schuttevaer Premium DFDS vrachtferry Hollandia Seaways op maidentrip in Gent Facebook

Twitter

GENT 05 december 2019, 23:52

De Multimodal Terminal van DFDS in Gent/North Sea Port ontving donderdag 5 december het ro/roschip Hollandia Seaways, het nieuwe en grootste roroschip in de DFDS-vloot. Het schip was op maidentrip, want het werd pas vrijdag 29 november in Göteborg gedoopt.