Lady Hanneke voor doop naar huis

Delfzijl 19 september 2019, 08:06

Hanneke Nijhoff-Faber, weduwe van voormalig rederijdirecteur Marius Nijhoff, heeft zaterdag 14 september de nieuwe Lady Hanneke (IMO 9828352) van Wijnne Barends gedoopt. Ze is de eerste van zes identieke energie-efficiënte, 1A ijsversterkte schepen van ruim 4200 dwt die bij de Indiase werf Chowgule & Co in Goa worden gebouwd.