Overal waar u vaart: Extra regels op Westerschelde 

Sommelsdijk 09 november 2019, 16:45

De Westerschelde is een van de drukst bevaren wateren ter wereld. Op weinig plekken is de scheepvaart zo divers als op deze zeearm in Zeeland. De vaarweg staat in open verbinding met de Noordzee en de Schelde. De Westerschelde is een belangrijke verbinding tussen Antwerpen en Vlissingen. De lengte is 95 kilometer en de breedte varieert van 2000 meter tot 8000 meter. De Westerschelde kent grote getijdeverschillen en veel zandplaten.

Door Marjolein Bronder, Regio-coördinator Zeeland Koninklijke BLN-Schuttevaer

Jaarlijks passeren er 150.000 schepen, hieronder zijn 90.000 binnenvaartschepen. Om een vlotte en veilige scheepvaart op de Schelde en haar aanloopgebieden in zee te garanderen, werken Vlaanderen en Nederland samen. De Gemeenschappelijke Nautische Autoriteit (GNA) zorgt voor de dagelijkse coördinatie van het scheepvaartverkeer. Een nautische aansturing over de verkeersstroom wordt verzekerd door een samenwerking tussen alle diensten die bij de scheepvaart zijn betrokken. De kern van de GNA bestaat uit hoofdverkeersleiders van het Waterdistrict Westerschelde en Nautische dienstchefs van de afdeling Scheepvaartbegeleiding. De commissie Nautische Veiligheid Scheldegebied (CNVS) evalueert alle aanvaringen, near misses, strandingen en incidenten. Dit gebeurt vooral om ervan te leren en adviezen te geven.

Riviercruisevaart

De GNA maakt zich na enkele incidenten zorgen over de veiligheid van de riviercruisevaart, die sterk toeneemt op de Schelde. Naar aanleiding van het laatste incident heeft de GNA advies gegeven aan de Permanente Commissie van toezicht op de Scheldevaart (PC) en gesproken met de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV).

Voor de korte termijn zijn de volgende voorstellen gedaan:

– Intern alle medewerkers van de verkeerscentrales verzoeken de riviercruiseschepen intensiever te begeleiden.

– De GNA vraagt lijsten op van riviercruiseschepen die verwacht worden in de verschillende havens. Dit helpt om een beter zicht te krijgen op het aantal riviercruiseschepen.

Voor de middellange termijn:

– Meldplicht, waarbij 48 uur van tevoren moet worden gemeld. Men moet aangeven welke kapitein aan boord is en welke wachtsmannen. De namen moeten worden verstrekt, welke vaarbewijzen men bezit en of de verantwoordelijke voldoende Nederlands of Engels spreekt. Ook is belangrijk hoe vaak deze personen op de Westerschelde hebben gevaren.

– De GNA voert vervolgens een risicoanalyse uit en schrijft bij twijfel een loods voor. Als de loods bemerkt dat aan boord alles onder controle is, kan worden besloten dat een loods de volgende keer niet meer nodig is.

Voor de lange termijn:

Het liefst zou men een Scheldepatent invoeren. Dit zal lastig worden, maar men bekijkt de mogelijkheden.

Door de verschillende adviezen die nu op tafel liggen, met in het bijzonder het 48 uur van tevoren melden, zou de dagpassagiersvaart in problemen kunnen komen. De GNA geeft echter aan dit niet te zullen opleggen aan deze groep ondernemers.

Bovenstaande informatie is al langere tijd bekend, maar ik krijg er toch regelmatig vragen over. Vandaar dit alles nog eens even op een rij.

Zijn er vragen, klachten of opmerkingen in het Zeeuwse hoor ik ze graag.