30% meer overslag in havens Bazel

BAZEL 11 februari 2020, 15:55

De havens van Bazel hebben in 2019 30% meer goederen behandeld dan in 2018. Er werd 6,1 miljoen ton overgeslagen (in 2018 4,7 miljoen ton). Dat meldt het havenbedrijf Schweizerische Rheinhäfen.