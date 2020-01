Schuttevaer Premium ‘Binnenvaart heeft geen geld voor vergroening’ Facebook

Twitter

OUDERKERK A/D IJSSEL 13 januari 2020, 12:01

‘In de binnenvaart is geen geld om de vergroening te realiseren’, stelde voorzitter Nico Stam van Koninklijke BLN-Schuttevaerafdeling Ouderkerk aan den IJssel eind vorig jaar. Veel van zijn leden zien terug op een economisch matig jaar. ‘Door teruggang in het kolenvervoer en inkrimping van de Duitse staalindustrie staan we voor grote uitdagingen.’