BLN: ‘Coronaclausules doen cruciale bedrijfstak de das om’

ZWIJNDRECHT 02 april 2020, 15:30

Binnenvaartbranchevereniging Koninklijke BLN-Schuttevaer geeft in een persbericht gehoor aan de oproep (‘Coronaclausule niet accepteren’) van minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) in Schuttevaer: ‘Ook BLN-Schuttevaer haalt fel uit naar alle partijen die met deze aanpak een cruciale bedrijfstak de das omdoen. Deze situatie is onacceptabel!’ Felle uithaal naar misbruik door businesspartners van de binnenvaart…

