Zo ver staat het al met de digitalisering in de binnenvaart Facebook

Twitter

Email Rotterdam 16 juni 2021, 09:27

Autonoom varende schepen, brughoogtedetectie en weersbestendige computers. In de stuurhut van de binnenvaartschipper is steeds meer hard- en software te vinden. Het moet het varen efficiënter en eenvoudiger maken. Wat is de laatste stand van zaken op het gebied van digitalisering in de binnenvaart? Schuttevaer zet de ontwikkelingen op een rij.

1 / 1

Autonoom varen

Waar zelfsturende auto’s er al heel lang bijna zijn, platooning trucks echt volgend jaar een feit zijn, is het eerste autonoom varende binnenvaartschip Gamma al in 2020 in de vaart genomen. Dat de binnenvaart de wielen dik heeft verslagen is minder verrassend dan het lijkt. Natuurlijk op het water is er veel meer ruimte, waardoor autonomie makkelijker is te realiseren dan op een veel drukkere weg, maar juist in de binnenvaart is ict als ondersteunend middel al jaren gemeengoed.

AIS

Een van de bekendste is het geopositioning-systeem AIS (Automatic Identification System). AIS is een systeem dat automatisch de identiteit en de positie van een schip doorgeeft. Oorspronkelijk ontwikkeld voor de zeevaart, wordt AIS ook toegepast in de binnenvaart. Met AIS worden naast scheepsidentiteit en positie ook andere gegevens verspreid. Deze worden in een bericht verpakt en op vaste momenten uitgezonden. Ook op andere momenten, afhankelijk van de omstandigheden. Zo zendt een schip dat snel vaart berichten uit met een kortere tussenpoos dan een afgemeerd schip.

Bridgescout

Hoewel er met grote regelmaat een schip tegen een brug aanvaart, is dat eigenlijk totaal niet nodig want tegenwoordig is er Bridge Scout, een systeem waarmee de doorvaarhoogte van bruggen wordt gemeten met behulp van camera’s. En als dat nog niet genoeg is kan ClearCruise van Raymarine worden geïnstalleerd. Dat gebruikt augmented reality waarmee zaken als AIS-gegevens worden toegevoegd aan het ‘buitenbeeld’ van de schipper.

BICS

Een van de bekendste systemen is BICS. Het Binnenvaart Informatie en Communicatie Systeem is een systeem bestaande uit een pakket van nautische software voor het uitwisselen van gegevens in de binnenvaart. Het systeem is onderdeel van de River information services. Geen schipper kan zonder. En dat geldt ook voor FIS (Fairway Information Services). Rijkswaterstaat heeft het initiatief genomen om samen met andere vaarwegbeheerders informatie te bundelen. De informatie uit Fairway Information Services wordt toegankelijk gemaakt via de website Vaarweginformatie. Alle data is hier op een plek gebundeld en snel toegankelijk.

Bureau Telematica Binnenvaart

Deze applicaties zijn deels puur softwarematig en deels hardwarematig. Met name bij dat laatste luistert het bijzonder nauw, zo waarschuwt Bureau Telematica Binnenvaart (BTB). ‘Weinig aanbieders hebben afdoende ervaring met de situatie aan boord van schepen. Zo mag het bijzetten van apparaat een niet resulteren in een computerstoring. Mocht het gebruik van een installatie of toestel tot raadselachtige storingen leiden, dan kan er wel eens sprake zijn van elektromagnetische beïnvloeding oftewel EMI (Elektromagnetische Interferentie).’

Aan welke eisen technische apparatuur aan boord van binnenvaartschepen moet voldoen staat in de Europese standaard tot vaststelling van de technische voorschriften voor binnenschepen (ES-TRIN). Het is de opvolger van het Reglement onderzoek schepen op de Rijn (ROSR). In deze standaard staan uniforme technische voorschriften die tot doel hebben de veiligheid van de binnenschepen te waarborgen. Voor apparatuur als radar, bochtaanwijzer, marifoon en AIS geldt dat het om gecertificeerde apparatuur moet gaat dat op een goedgekeurde manier moet zijn aangesloten. De apparatuur moet apart bedraad zijn en een aparte voeding hebben.

Apps belangrijker

Naast de hardware, krijgt de schipper dus ook steeds vaker te maken met nieuwe software waaronder apps. iBarge van Aspect ICT is een van de laatste. De app zorgt ervoor dat schippers de status van reizen kunnen doorgeven en gegevens direct online kunnen delen met hun opdrachtgever. De app moet bovendien zorgen voor een efficiënte afhandeling van het administratieve proces.

Directeur Femke Brenninkmeijer van de NPRC ziet niet alleen in dit laatste voordelen, maar ook in het beter informeren van de partners. ‘Bijvoorbeeld door de aankomsttijd die de leden invoeren in iBarge direct digitaal door te geven aan klanten. Dit biedt een eerste stap naar een toekomst waarin laad- en loslocaties informatie over hun planning met de schipper kunnen delen. Zo wordt de keten weer een stuk slimmer.’

Bij verladers blijkt vooral behoefte te bestaan aan wetgeving die toestaat dat digitale documenten rechtsgeldig kunnen worden gebruikt bij goederenvervoertransacties. Ook willen ze dat projecten in de binnenvaart komen om digitaal uitwisselen van informatie te bevorderen.

Robuuste apparatuur

Zeker nu digitalisering steeds belangrijker wordt in de binnenvaart, en de scheepvaart is het essentiëler dan ooit de juiste apparatuur te hebben. Laptops en tablets die onder elke (weers) omstandigheid probleemloos functioneren en die tegen een stootje kunnen, zijn onontbeerlijk voor een vervoersbranche die 24/7 in heel Europa actief is.

Gewone huis-tuin-keuken-computers zijn in dat geval nauwelijks een optie gezien het feit dat steeds meer bedrijfskritische applicaties draaien op computers aan boord. Daarom is het verstandig om speciale robuuste apparatuur aan te schaffen die speciaal ontworpen is om aan boord en in haven te functioneren en die geen elektromagnetische storingen veroorzaakt.

Terminal Operator DP World

Terminal Operator DP World zocht in Southampton naar een manier om het vele papierwerk in te dammen dat komt kijken bij het lossen en laden van een containerschip. ‘Onze operatoren gebruikten papieren documenten voor hijsklussen en bay plans, maar eigenlijk waren die outdated zodra ze werden afgedrukt’, legt Mark Hooper, Head of Operations, DP World Southampton, uit. ‘Wijzigingen die een operator had doorgevoerd, werden opgeschreven en via de radio heen en weer gecommuniceerd. Het papierwerk raakte vaak beschadigd of was onleesbaar. DP World, koos daarom voor de Panasonic Toughbook G1 waarop hun eigen softwareprogramma werd geïnstalleerd om de operatoren live-gegevens en autonomie te bieden om on-site beslissingen te nemen en zo de productiviteit verbeteren en de kosten te verminderen. Na een succesvolle test op één aanlegplaats werd het pakket over de hele terminal (15 kadekranen) geïntroduceerd behouden blijft. De applicatie ontvangt voortdurend updates van de Panasonic Toughbook tablet die switcht tussen 4G en wifi-verbindingen om ervoor te zorgen dat de connectiviteit.

Panasonic

De Toughbook notebooks en tablets van Panasonic Mobile Solutions Business Division zijn gemaakt voor de zakelijke gebruiker en bieden duurzaamheid, opmerkelijke connectiviteit, gespecialiseerde form factors en geïntegreerde functionaliteiten zoals GPS, fotocamera’s, barcodescanners en seriële poorten. Ze zijn speciaal ontwikkeld voor mobiele professionals die buiten de gewone kantooromgeving en in alle omstandigheden moeten kunnen werken en daardoor nood hebben aan robuust, maar licht materiaal met lange batterijduur alsook uitgebreide functionaliteiten. Panasonic Toughbook is marktleider op de Europese markt van robuuste notebooks met een marktaandeel van 45%

Samen met Panasonic stelt Schuttevaer Toughbooks ter beschikking om te testen. Interesse?

Laat dan uw gegevens achter en Schuttevaer neemt contact met u op.