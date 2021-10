Column BLN-Schuttevaer: Vroegtijdig overleg helpt Facebook

MAASBRACHT 07 oktober 2021, 10:00

In mijn vorige column had ik het over opdrogende budgetten. Dat was in letterlijke zin in groot contrast met het hoge water de week erna. Ik zat zelf aan boord en heb de vele stremmingen op een haar na kunnen omzeilen. Inmiddels is het water alweer ver weggezakt, maar het hoge water deze zomer heeft veel stof doen opwaaien.

In de regelmatige overleggen staat dit onderwerp nog hoog op de agenda om de laatste stand van zaken met elkaar door te nemen. Zo heeft Rijkswaterstaat intern een team opgezet om de vele idee├źn met maatregelen die via de verschillende kanalen bij Rijkswaterstaat zijn binnengekomen, te toetsen op haalbaarheid en deze eventueel nader te onderzoeken. Plannen als aangepaste stuwprotocollen of het afvoeren via het Albertkanaal, lijken technisch soms eenvoudig te realiseren, maar stroken dan vaak niet met de belangen van andere betrokkenen.