Burgemeester Van der Borg van de gemeente Molenwaard heeft Jan Veldman benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau. Niet het ridderspeldje, maar het zeldzamere officiersspeldje, kreeg de verraste Veldman donderdag 26 april uitgereikt in het bijzijn van zijn familie en vrienden.

1 / 1 Burgemeester Van der Borg roemde Officier Jan Veldman en zijn vrouw voor hun jarenlange inzet voor de maatschappij en de binnenvaart in het bijzonder. (Foto NPRC) Burgemeester Van der Borg roemde Officier Jan Veldman en zijn vrouw voor hun jarenlange inzet voor de maatschappij en de binnenvaart in het bijzonder. (Foto NPRC)

Veldman kreeg zijn onderscheiding voor zijn jarenlange internationale inzet voor de maatschappij en specifiek de particuliere binnenvaartondernemer. Met een goed gevoel voor het sociale en economische belang van de binnenvaartondernemer was Veldman decennialang actief in besturen van onder meer de Christelijke Bond van Ondernemers in de Binnenvaart (CBOB), Europese Schippersorganisatie (ESO) en de Nederlandse Particuliere Rijnvaart Centrale (NPRC). In de meeste besturen trad hij de afgelopen jaren terug in verband met het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd, behalve bij de NPRC, waar hij pas vorig jaar na een periode van 32 jaar betrokkenheid in verschillende bestuursfuncties aftrad als commissaris.

Carrière

Veldman begon zijn carrière als 14-jarige schipperszoon als matroos aan boord van het schip van zijn ouders. Samen met zijn vader voer hij bij de NPRC. Nadat hij in 1971 met zijn vrouw op een eigen schip ging varen over de West-Europese Vaarwegen raakte hij al snel betrokken bij branchebrede vraagstukken die van belang zijn voor de particuliere binnenvaart. Dat maakte dat hij in 1978 werd gekozen als bestuurslid van de CBOB, waarvan hij later vicevoorzitter zou worden. In 1985 werd Veldman lid van de ledencommissie van de NPRC. Later zou hij bij diezelfde NPRC achtereenvolgens bestuurder en commissaris worden.

Directeur Stefan Meeusen van de NPRC is trots op de benoeming van Jan Veldman als Officier: ‘Na zijn afscheid als lid van de Raad van Commissarissen hebben wij stilgestaan bij de enorme bijdrage die hij in 32 jaar heeft geleverd aan onze coöperatie. Door zijn werk binnen de (Europese) brancheorganisaties was en is Jan een bekend gezicht in de binnenvaart. Zijn sterk analytische geest, rechte rug in moeilijke situaties en immer bescheiden houding zijn onmiskenbaar hetgeen waarmee Jan zijn naam heeft gevestigd. Het is ontzettend mooi te zien dat zijn jarenlange inzet binnen met deze benoeming wordt gewaardeerd.'

Tijdens de ceremonie op het stadhuis werd, naast zijn werk voor de binnenvaart, ook waardering uitgesproken Veldmans inzet voor de kerkelijke gemeente en lokale verenigingen waarin hij actief was.