Email DORDRECHT 8 november 2017, 12:00

Een 62-jarige man is dinsdagmiddag 7 november gewond geraakt toen hij van zijn schip viel en te water raakte in de Kalkhaven in Dordrecht.

Volgens omstanders in het Algemeen Dagblad wilde de man voorover gebukt iets aan de reling van zijn schip hangen toen hij viel. Zijn vrouw sprong hem in een poging haar man te redden achterna. Twee nabije sleepbootschippers schoten hen te hulp. De vrouw werd door hen al gauw weer uit het water gehaald, maar de man kon pas gered worden met hulp van het ambulancepersoneel. Een van de sleepbootschippers hield de man al hangend aan een ladder vast zodat hij niet kon wegdrijven of zinken. Uiteindelijk heeft de man zo'n 10-15 minuten in het water gelegen, en zeker een aantal minuten is zijn hoofd ook onder water geweest.

Naast een ambulance werden ook een arts, de politie en een traumahelikopter opgeroepen.

Getuigen melden dat het gaat om dezelfde man die in maart van dit jaar ook al in de Kalkhaven te water raakte. Toen werd hij bijtijds gered door een vader en zoon en kwam hij er zonder kleerscheuren vanaf. Deze keer is de man met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht, maar onduidelijk is hoe het met hem gaat. Ook over de toestand van de vrouw is niets bekend. (JL)