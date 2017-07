Banken eisen verantwoorde sloop schepen Facebook

De banken ABN-Amro, ING Bank en NIBC gaan samen met de Noorse en Zweedse banken DNB en SEB voorwaarden stellen aan hoe een door hen gefinancierd schip gesloopt moet worden.

Ze hebben daarvoor de Responsable Ship Recycling Standards in het leven geroepen. Het initiatief werd bekendgemaakt op de eerste dag van de tweejaarlijkse beurs NOR Shipping in Oslo. Met deze actie willen de banken tegengaan dat schepen worden gesloopt op een van beruchte sloopstranden in India, Pakistan en Bangladesh, waar jaarlijks tientallen doden en gewonden vallen als gevolg van slechte arbeidsomstandigheden. Ook heeft er op grote schaal milieuvervuiling plaatst.

De banken hopen dat hun gezamenlijke actie scheepseigenaren ertoe zullen brengen hun schepen naar sloperijen te brengen die werken volgens de regels van de Hongkong Conventie. Nu worden nog diverse mazen in de wet, zoals het kort voor de sloop verkopen van een schip, gebruikt om de verantwoordelijkheid voor de manier waarop wordt gesloopt te ontlopen.

Namens het NGO Shipbreaking Platform, dat al jaren strijdt tegen het ‘beachen' van schepen op sloopstranden, zegt oprichtster en directeur Ingvild Jenssen blij te zijn met het initiatief. Ze hoopt dan andere financiers zich er achter zullen scharen. Het grootste pensioenfonds van Zweden, KLP, heeft zich in 2016 al uitgesproken tegen sloop op de beruchte stranden. (WdN)