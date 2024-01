Geldboetes voor Nederlandse bedrijven na fosfine-incident op drie binnenvaartschepen

Het Openbaar Ministerie heeft een geldboete van 12.500 euro opgelegd aan twee Nederlandse bedrijven die in 2021 ladingen graan met schadelijke hoeveelheden fosfine lieten doorvoeren. Deze lading kwam terecht in drie binnenvaartschepen.

Drie binnenvaartschepen kwamen in juli 2021 aan de ketting te liggen in Utrecht, Veghel en Zwolle omdat er te veel van het giftige gas fosfine in het laadruim was gemeten. Fosfine wordt toegevoegd aan een lading om ongedierte te weren. Inademen van fosfine kan ernstige klachten veroorzaken. De schippers van de drie schepen, De Coby, Imatra en Semper Spera waren niet bekend met de aanwezigheid van dit gas. Zij zouden er ook aan zijn blootgesteld.

De schepen brachten tarwe uit Polen naar een diervoederbedrijf. Uit het strafrechtelijk onderzoek blijkt dat de Poolse verkoper ten onrechte niet had vermeld dat er fosfine was gebruikt. Volgens het OM hebben de twee Nederlandse bedrijven in de transportketen niet opzettelijk verkeerd gehandeld, maar hadden ze wel voorzichtiger moeten zijn. Ze hadden volgens het OM moeten voorkomen dat de schippers werden blootgesteld, bijvoorbeeld door de verdere doorvoer tegen te houden.