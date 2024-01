Nieuwe Koers: voormalig Jong Haventalent verandert van functie bij NPRC

Wie verhuizen er deze week allemaal naar een nieuwe werkgever in de maritieme sector? Zijn er CEO’s, commissarissen of andere prominenten die een nieuw visitekaartje moeten laten maken? Ofwel: wie vaart er een nieuwe koers?

Roman Fürtig heeft met ingang van het nieuwe jaar de leiding overgenomen van de HHM-vertegenwoordiging Duitsland Oost van de haven van Hamburg. Hij neemt de positie over van Stefan Kunze, die eind april met pensioen gaat. ‘We kijken uit naar de samenwerking met Roman Fürtig en zijn ervan overtuigd dat hij met zijn vakkennis en betrokkenheid een waardevolle bijdrage zal leveren aan de bevordering van de haven van Hamburg in de regio Duitsland Oost. Antje Göhler zal hem daarbij blijven ondersteunen vanuit ons kantoor in Dresden’, benadrukt Axel Mattern, bestuurslid van Hafen Hamburg Marketing.

Dienstverlener van hijs- en transportdiensten Mammoet wisselt van topman. Paul van Gelder vertrekt en wordt in februari opgevolgd door Joost Goderie, nu nog werkzaam bij biotechnologisch ontwikkelingsbedrijf Quin.

Laurens Dourleijn is begonnen als manager Duurzaamheid bij rederij Samskip. Het internationale transportbedrijf richt zich vooral op duurzame en milieuvriendelijke manieren om goederen te transporteren en zet in op innovatieve technologieën om de ecologische voetafdruk te verminderen.

Bij NPRC gaat Margriet Geluk aan de slag als manager Logistics Intelligence & Innovation. De naam doet wellicht een belletje rinkelen: zij werd twee jaar geleden verkozen tot Rotterdams Jong Haventalent 2022. Ook de NPRC viel in de prijzen: de binnenvaartcoöperatie won onlangs de Telematica Award, vanwege zijn belangrijke voortrekkersrol in de digitalisering van de sector.

Bij Corporation Inland Tanker Barge Owners (Citbo), een coöperatie van exploitanten van binnenvaarttankers, is Ira Dierickx het nieuwe jaar begonnen als beleidsmedewerker. ‘Citbo is voor mij een organisatie die door middel van homogeen, innovatief beleid knelpuntendossiers gestructureerd mee op de kaart zet en ijvert naar lange-termijnoplossingen. Ik hoop met mijn ervaring te kunnen bijdragen om dit plan van aanpak oplossingsgericht te kunnen uitrollen’ zo zegt Dierickx op LinkedIn.

