Koning bezoekt donderdag Koedood Marine en Holland Shipyards

Innovatie

Koning Willem-Alexander brengt donderdag 25 januari een werkbezoek aan Koedood Marine in Hendrik-Ido-Ambacht en en Holland Shipyards in Hardinxveld-Giessendam. Het bezoek staat in het teken van innovatie, verduurzaming en schaarste aan geschikt personeel in de maritieme maakindustrie. Hij wordt vergezeld door minister Adriaansens van Economische Zaken.