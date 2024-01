Eigenaren Alumax Boats varen Rotterdamse watertaxi zelf naar Meppel: ‘Oefenen voor de koning’

De geelzwart gekleurde vaartuigen scheren normaal over de Nieuwe Maas in Rotterdam. Maar, onder die gele en zwarte laag zit een aluminium casco dat in Meppel is gebouwd. Alumax Boats is de bouwer van deze watertaxi’s. Het is het meest in het oog springende schip dat Alumax bouwt en dus is het logisch dat de watertaxi een hoofdrol speelt bij koninklijk bezoek.

Alleen varen die watertaxi’s niet in de buurt. ‘We hadden hem op transport kunnen zetten, maar hebben besloten hem zelf op te halen’, vertelt Danny Pol, verantwoordelijk voor Public Affairs bij Alumax Boats. ‘Dat heeft vooral een praktische reden. Morgen gaat eigenaar Remko Germeraad zelf de watertaxi – met de koning aan boord – besturen. De watertaxi’s hebben geen schroefaandrijving, maar een waterjet-aandrijving. Dat is echt anders en dus wennen. Door de watertaxi zelf uit Rotterdam te halen, kon Remko alvast oefenen voor morgen.’

En zo stapte vier werknemers van Alumax Boats in de trein richting Rotterdam. ‘Door vertraging konden we uiteindelijk rond 12 uur wegvaren vanaf de Wilhelminapier.’

Rond acht uur was het te donker om verder te varen en werd aangemeerd in Zutphen. ‘De IJssel is met het hoge water zeer verraderlijk, al helemaal in het donker. Daarom besloten we de nacht af te wachten. Een dag later heb ik samen met de andere eigenaar van Alumax, Jarno Visscher, de boot naar Zwolle gevaren.’

Pol spreekt van een fantastische tocht, met veel bekijks. ‘Er waren meerdere schippers die zich via de marifoon hebben afgevraagd of we niet verdwaald waren.’ En ook de mensen aan de wal keken raar op van het gele gevaarte.

Precies dezelfde

Het is niet de eerste keer dat koning Willem-Alexander aan boord van een watertaxi stapt. Tijdens de afgelopen Koningsdag in Rotterdam maakte de koning ook een tochtje. ‘Op precies dezelfde watertaxi’, stelt Pol. Naast het varen krijgt de koning een rondleiding door de bouwhal van Alumax Boats. Het thema van het werkbezoek is duurzaamheid. ‘En daar dragen wij ons steentje aan bij met de aluminium boten. We hebben ook al hybride, elektrische en zelfs een watertaxi op waterstof gebouwd.’

Tijdens de rondvaart door Meppel mogen 12 mensen meevaren. Een daarvan is een studente van STC Zwolle. ‘Die wens komt vanuit de koning. Hij wil bij elke onderdeel morgen ook een student spreken. Bijzonder toch?’

Pol kijkt uit naar morgen en zegt dat de spanning langzaam toeneemt. ‘Vooral bij Remko. Die moet morgen én varen én een praatje maken met de koning.’ Daarna gaat de watertaxi weer terug – over de weg – naar Rotterdam.