Groeneveldt Marine Construction wint aanbesteding emissievrij werkschip provincie Utrecht

Groeneveldt Marine Construction in Hendrik-Ido-Ambacht gaat het nieuwe, emissievrije werkschip voor de provincie Utrecht bouwen. De scheepsbouwer heeft de opdracht van 1,04 miljoen euro via een aanbesteding gegund gekregen van de provincie, zo blijkt uit documenten op TenderNed.

Groeneveldt was een van de twee bedrijven die inschreven op de aanbesteding en kwam daar als beste uit. Belangrijke eis van de provincie was, dat het schip emissievrij moet zijn. Het dient begin 2025 te worden opgeleverd.

De provincie gebruikt het werkschip voor inspectie en schouw van vaarwegen. Daarnaast wordt het ingezet bij het verhelpen van klachten, storingen of calamiteiten. Het komt in de plaats van het huidige schip, dat oud en versleten is.

De nieuwbouw wordt circa 20 meter lang met een draagvermogen van 10 ton en krijgt twee spudpalen en een kinkarmkraan. De maximale diepgang mag 0,80 meter bedragen. Bovendien moet het minimaal een dag zonder walstroomaansluiting en bijtanken haar werkzaamheden kunnen uitvoeren op de Eem. Hoe het er precies uit gaat zien, is onduidelijk. Groeneveldt Marine Construction is tot en met 7 januari gesloten.

