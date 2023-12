VS: Nederland in coalitie voor bescherming koopvaardij op de Rode Zee

Austin maakte in de Bahreinse hoofdstad Manama bekend dat een ‘multinationale operatie’ wordt opgezet in het Rode Zeegebied, waar de Jemenitische Houthi-rebellen al een tijd vrachtschepen onder vuur nemen. Volgens de Houthi’s richten zij hun raketten en drones op schepen met een link met Israël, als vergelding voor de Israëlische bombardementen in de Gazastrook.

Naast de VS en Nederland nemen ook het Verenigd Koninkrijk, Bahrein, Canada, Frankrijk, Italië, Noorwegen, de Seychellen en Spanje deel aan de coalitie. De landen zullen bijdragen aan patrouilles in het voor de maritieme handel belangrijke gebied.

Militaire escortes

Meerdere grote rederijen zeiden eerder niet meer over de Rode Zee te varen door de verslechterde veiligheidssituatie.

Minister Kajsa Ollongren (Defensie) zei in het programma WNL op Zondag al dat Nederland met partnerlanden aan het overleggen was over de bescherming van de scheepvaart in de Rode Zee. Ze zei toen ook dat er werd gekeken naar militaire escortes. Ook haveneconoom Bart Kuipers noemde omvaren de meest logische optie voor schepen om de vaarroute via de Rode Zee te ontwijken.

Een woordvoerder van Defensie zei eerder op maandag dat er nog geen besluit is genomen over het sturen van een Nederlands schip naar de Rode Zee of een andere bijdrage. Het patrouilleschip Zr.Ms. Holland ligt al wel bij Cyprus, maar is niet geschikt voor de missie in de Rode Zee.

