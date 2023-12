Allard Castelein Havenman van het jaar 2023

Allard Castelein is uitgeroepen tot Havenman van het Jaar 2023. Castelein was tot juli dit jaar bijna 10 jaar president-directeur van Havenbedrijf Rotterdam. Hij wordt door Stichting Havenman/vrouw van het Jaar geroemd om zijn inspanningen voor verduurzaming van de ‘fossiele’ haven.

‘Castelein heeft in 2023 veel vruchten mogen plukken van het werk dat in voorgaande jaren is verzet. Een aantal langlopende projecten is dit jaar tot een doorbraak of afronding gekomen’, zo luidt het rapport. Voorbeelden hiervan zijn de investering van Gasunie in het waterstofnetwerk, de vergunningaanvraag voor de waterstoffabriek van Eneco, het groene licht voor Porthos, en de uitrol van walstroom en de warmteleiding.

Castelein is de 43e havenprominent die de onderscheiding krijgt uitgereikt van de Stichting Havenman/vrouw van het Jaar. Hij is de opvolger van Jan Overdevest, CEO van de Waalhaven Group.