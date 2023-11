Ferus Smit bouwt stevig door voor Thun Tankers

Tewaterlating

De Duitse vestiging van Scheepswerf Ferus Smit in Leer heeft vrijdag 10 november bouwnummer 467 te water gelaten. Het schip kreeg van doopster Ulrika Hamill de naam Thun Resource en is de eerste van twee ijsklasse 1A Next Generation duurzame product- en chemicaliëntankers voor Thun Tankers BV in Delfzijl.