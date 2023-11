Brug Waddinxveen weer open

Het eerste schip dat passeerde was de Alphenaar, het schip dat bier voor Heineken transporteert. Het had tijdens de brugstoring in Rotterdam gelegen. Vrijdagmorgen rond negen uur voer het schip geladen weer onder de hefbrug door. De Truon en de Christina waren onder de schepen dia kort na de Alphenaar vol beladen met zand richting Alphen aan den Rijn voeren. Tijdens de stremming van de brug na een aanvaring op 7 november, voeren schepen vanuit het noorden, via Haarlem naar Alphen aan den Rijn. Dat zorgde voor beperkingen qua breedte en diepgang.

