De nieuwe Schuttevaer is uit: dit wil Den Haag voor de binnenvaart, visserij en scheepsbouw

Hoogtepunten

In de laatste Schuttevaer voor de Tweede Kamerverkiezingen op 22 november is er uitgebreid aandacht voor de maritieme standpunten van de partijen. Daarin blijkt het voortbestaan van de Akte van Mannheim onzeker, is de terugkeer van pulsvisserij gewenst en scheepsbouw volstrekt onzichtbaar. Verder een terugblik op de Dag van de Binnenvaart en het tweede schip op ZESpacks is op komst.